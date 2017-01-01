На «Флаэртиане» состоялась премьера фильма пермского режиссёра Ольги Аверкиевой

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В понедельник, 17 сентября, в Перми на международном фестивале документального кино «Флаэртиана» состоялась премьера фильма «Вырваться».

Картина пермского режиссера Ольги Аверкиевой показана в рамках российского конкурса «Флаэртианы». Ранее фильм «Вырваться» демонстрировался только на закрытых показах для сотрудников интернатов и других учреждений социального обслуживания.

Герои фильма — сироты с детства, живущие в закрытых психоневрологических интернатах в Пермском крае: Наташа — в женском, Гера и Коля — в мужском. Несмотря на отсутствие серьёзных расстройств они были признаны недееспособными. Документальная картина рассказывает историю о том, как у молодых людей появляется шанс стать самостоятельными: получить профессию, доказать свою дееспособность в суде, обрести любовь.

«В Пермском крае таких людей много: порядка 90 человек, которые имею право на будущее, но будущего не имеют. По России их более 8 тысяч человек», — говорит режиссёр фильма.

Пермский документалист Ольга Аверкиева наблюдала за героями в течение двух лет: во время проживания в психоневрологических интернатах, обучения в техникуме, психиатрической экспертизы, судебных заседаний. Сами герои являются подопечными проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим». Проект помогает сиротам с инвалидностью адаптироваться к самостоятельной жизни в Пермском крае.

Съёмки фильма «Вырваться» состоялись на средства президентского гранта, а также при поддержке министерства культуры Пермского края. Отметим, что в конце июня экспертный совет при министерстве культуры Пермского края рекомендовал ведомству выделить средства на выход ленты в прокат.

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