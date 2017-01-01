Главреда Properm.ru признали виновным в неповиновении полиции

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня состоялся суд над главным редактором Интернет-издания Properm.ru Владиславом Аскариди. Его признали виновным в административном правонарушении — неповиновении сотрудникам полиции на митинге против пенсионной реформы, который прошёл в Перми 9 сентября.

Напомним, тогда в ходе мероприятия его задержали, но отпустили через семь часов без предъявления обвинений. 17 сентября его задержали повторно. В этот раз ему инкриминировали ст. 19.3 КоАП (Неповиновение сотрудниками полиции).

В ходе заседания свидетели, в том числе журналисты, пояснили, что во время митинга Владислав исполнял свой профессиональный долг — вёл репортаж и снимал происходящее, двигаясь вместе с колонной, но не выкрикивал лозунги.

Несмотря на это, суд приговорил главреда Properm.ru к штрафу в 1 тыс. рублей. Решение будет обжаловано в краевом суде.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться