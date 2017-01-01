Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 18 сентября

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Властитель гордум. Оппозиция в Чайковском и Кунгуре поборется за кресло спикера.

Виталий Фёдоров: Доходит до того, что вербуют человека. Эксперт «Лаборатории Касперского» — о финансовых последствиях кибер-атак, группах риска и надёжных местах для хранения важных данных.

Президентский грант приносит результаты. Стартовали осенние события Гражданских сезонов «Пермские дни памяти».

Парк мусорного периода. «Буматика» построит в Прикамье второй «Экотехнопарк» по переработке отходов.

Цифровизируй это. Как с помощью блокчейна регулировать очередь на получение жилья.

Налог на «роскошные» лошадиные силы. В четверг депутаты Заксобрания Пермского края рассмотрят и, скорее всего, примут в первом чтении инициативу о новых ставках транспортного налога.

Альтернативы, автобусы и гарантии. На пленарном заседании заксобрания в окончательном чтении примут ряд общественно важных законопроектов.

Хохловка — территория возможностей. О перспективах развития архитектурно-этнографического музея рассказывают министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Елена Соснина.

Групповой портрет с козочкой. В галерее «Уникум» открылась выставка Анатолия Каплана.

«Пермская библиотека» смотрит в глубинку. Восемь новых изданий получили гранты Министерства культуры Пермского края.

«Сегодня надо жить...» В Пермском ТЮЗе поставили спектакль про деревенских стариков.

Фигаро здесь, Фигаро там… В Екатеринбурге в четвёртый раз прошёл фестиваль-марафон «Безумные дни».

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