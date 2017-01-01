Союз журналистов обратится в Генпрокуратуру в связи с задержанием главреда Properm.ru

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Об этом сообщает Интернет-вестник Пермской краевой организации журналистов России. Члены организации просят дать правовую оценку действиям полицейских, задержавших главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди во время освещения им митинга против пенсионной реформы в Перми 9 сентября.

В заявлении говорится:

Мы требуем немедленно прекратить преследование и освободить Владислава Аскариди, а также дать конкретные ответы на конкретные вопросы: на каком основании главный редактор Properm.ru в течение семи часов находился в отделе полиции 9 сентября и почему 17 сентября он был демонстративно задержан группой сотрудников полиции? Союз журналистов России намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с тем, чтобы она дала правовую оценку действий сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, сегодня утром, 17 сентября, Владислав Аскариди был задержан у редакции Properm.ru, когда шёл на работу. Его обвиняют в нарушении ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» во время митинга.

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