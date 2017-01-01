Власти Прикамья реконструируют систему оповещения о ЧС за 73 млн рублей

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Государственное казённое учреждение Пермского края «Гражданская защита» объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО). Начальная цена контракта — 73,8 млн руб, срок завершения работ — 10 декабря 2012 года.

Согласно документации, подрядчику предстоит установить и модернизировать оборудование системы оповещения в 287 населённых пунктах Прикамья. Старое оборудование заменят на современные образцы. Кроме того, в рамках реконструкции исполнитель должен создать комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера.