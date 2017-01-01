Жалобу на закупку новых пермских автобусов признали необоснованной Заявитель считает, что документация могла быть составлена под конкретного поставщика

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Фото: ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

В минувшую пятницу, 14 сентября, Пермское УФАС признало необоснованной жалобу ООО «Автотрейд» на действия МУП «Пермгорэлектротранс». Общество требовало отменить результаты торгов на поставку автобусов для муниципального предприятия..

Торги объявили в конце августа, их итоги подвели 11 сентября. Поскольку поступила только одна заявка, соответствующая требованиям — от ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ», торги признали несостоявшимися, с компанией планируется заключить контракт по начальной цене в 49,6 млн руб.

Фото: ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

Напомним, согласно аукционной документации, поставщик должен поставить пять низкопольных автобусов марки VOLGABUS 527002 или их эквивалент: вместимостью от 96 человек с минимум 26 сидячими местами в салоне, с тремя двухстворчатыми дверями, кондиционером и тонированными стёклами. Кроме того, техника должна быть 2018 года выпуска, иметь валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, и соответствовать еще ряду специальных требований. Начальная цена контракта — 49,6 млн руб.

В своей жалобе в УФАС ООО «Автотрейд» обратило внимание на то, что единственная марка автобуса, которая соответствует этим требованиям — VOLGABUS 527002, и эквивалентов по габаритам автобуса, мощности двигатели и количества сидений среди товаров российского производства нет.

Компания считает, что заказчик сознательно ограничил конкуренцию, чтобы получить товар конкретного производителя.

В пресс-службе УФАС сообщили, что письменное решение по жалобе ООО «Автотрейд» подготовят в течение трёх рабочих дней. Только после этого «Пермгорэлектротранс» сможет объявить о намерении подписать контракт на поставку автобусов с ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ».

Фото: сайт «Управляем вместе»

На сайте компании сказано, что холдинг «БМГ» (бренд «Volgabus») входит в ТОП-3 производителей автобусной техники в России. Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения.

ООО «Автотрейд» — пермская торгово-транспортная компания, которая является официальным дилером «Русские автобусы — Группа ГАЗ». Компания представляет на рынке Пермского края автобусы ПАЗ, КАвЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, автокраны «Ивановец», «Галич», «Клинцы», коммунальную технику, пожарные машины.

Всего в ближайшие годы для «Пермгорэлектротранса» планируется закупить 92 автобуса и 28 трамваев «нового поколения». На это и модернизацию 17 км трамвайных путей из бюджета Перми и края собираются выделить в сумме 2,1 млрд руб. Планы по следующим закупкам пока формируются.

Отметим также, 7 сентября на портале «Управляем вместе» запустили голосование, в котором жителям Перми предложили выбрать будущее единообразное оформление городских автобусов. На выбор представлены три цветовых варианта — красный, синий и жёлтый. Кроме того, пермяки могут проголосовать за наличие символики Пермского звериного стиля на бортах автобусов или обшивке сидений. Голосование продлится до 30 сентября. В ПГЭТе сообщили, что требования к внешнему виду автобусов будут обговаривать с поставщиками новых автобусов после подведения итогов голосования.

Фото: сайт «Управляем вместе»