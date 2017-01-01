В Прикамье завершен ремонт Чусовского моста

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Ремонт Чусовского моста завершен. С 15 сентября движение транспорта по нему полностью восстановлено, сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Напомним, изначально работы планировали завершить только к 25 сентября.

Сократить сроки ремонта помогли современные технологии. В ночь с 12 на 13 сентября с 1.30 до 4.30 на мосту проводились бетонные работы, и движение автотранспорта было полностью остановлено. За это время подрядчик залил подготовленное место специальной смесью, состав которой был утвержден проектировщиком.

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