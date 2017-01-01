Полицейских подозревают в халатности, из-за которой погибла женщина

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела полиции №2 УМВД России по Перми. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, они на протяжении долгих лет — с 2010 по 2018 годы, не принимали должных мер по поступавшим к ним заявлениям жительницы Индустриального района Перми. Она сообщала о систематических угрозах убийством со стороны своего соседа по дому. При этом ей отказывали в возбуждении уголовных дел и не проводили проверки в должном объеме. В результате мужчина, осознавая свою безнаказанность, убил женщину в мае текущего года.

Сейчас идут следственные действия, устанавливаются все обстоятельств случившегося и лица, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Идёт сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.