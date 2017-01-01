Полиция задержала главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Об этом сообщило само Интернет-издание.

По предварительной информации, задержание связано с митингом против повышения пенсионного возраста, который прошёл 9 сентября. Сейчас его должны доставить в Ленинский отдел полиции на ул. Екатерининская, 44, для составления протокола о статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, неделю назад главреда Properm.ru задержали во время митинга против повышения пенсионного возраста, на котором он освещал происходящее — выполнял редакционное задание.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться