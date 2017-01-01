Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»
«Язык, культуру можно разрушить только собственным небрежением». Разговор с деканом филфака ПГНИУ профессором Борисом Кондаковым о современном состоянии русского языка.
Главное правило нефтяника Шустрова. Ветеран предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — о деле своей жизни.
«Мы хотим создать гуманитарный сервис для Перми». Интервью с Анной Фадеевой, руководителем Общества развития продуктивных инициатив о смысле и целях волонтёрства.
«Жители должны превратиться в одного большого трансформера». Особое мнение архитектора, руководителя проектной организации «ГеоКлевер» Дмитрия Бойко.
Сапиро и его френды. Фоторепортаж с презентации новой книги профессора «Тебе и мне приятно».
Данная кошка не нужна России для селекции. Отрывок из книги «Из записок главного хранителя» Натальи Скоморовской.
Небо в крестах. О паломничестве Сергея Аверьянова в Кунгурский Иоанно-Предтеченский монастырь.
Дорога в вечность. Памяти художника Александра Жунёва.
«Как можно больше разумных вопросов». Инструкция по самоопределению от тьютора Алёны Францкевич.
«Ася Красная» сестёр Баяндиных. История двух пермячек, уволившихся из нефтяной компании и открывших модный бизнес.
Исправленному верить. Наброски нереализованной Перми из Государственного архива Пермского края.
Портрет в интерьере. Визит в мастерскую архитектора Менделя Футлика.
Бегущие на волне. О феномене необычайной популярности бега.
Вперёд в прошлое. Экскурс в историю организации отделов уголовного розыска.