Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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«Язык, культуру можно разрушить только собственным небрежением». Разговор с деканом филфака ПГНИУ профессором Борисом Кондаковым о современном состоянии русского языка.

Главное правило нефтяника Шустрова. Ветеран предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — о деле своей жизни.

«Мы хотим создать гуманитарный сервис для Перми». Интервью с Анной Фадеевой, руководителем Общества развития продуктивных инициатив о смысле и целях волонтёрства.

«Жители должны превратиться в одного большого трансформера». Особое мнение архитектора, руководителя проектной организации «ГеоКлевер» Дмитрия Бойко.

Сапиро и его френды. Фоторепортаж с презентации новой книги профессора «Тебе и мне приятно».

Данная кошка не нужна России для селекции. Отрывок из книги «Из записок главного хранителя» Натальи Скоморовской.

Небо в крестах. О паломничестве Сергея Аверьянова в Кунгурский Иоанно-Предтеченский монастырь.

Дорога в вечность. Памяти художника Александра Жунёва.

«Как можно больше разумных вопросов». Инструкция по самоопределению от тьютора Алёны Францкевич.

«Ася Красная» сестёр Баяндиных. История двух пермячек, уволившихся из нефтяной компании и открывших модный бизнес.

Исправленному верить. Наброски нереализованной Перми из Государственного архива Пермского края.

Портрет в интерьере. Визит в мастерскую архитектора Менделя Футлика.

Бегущие на волне. О феномене необычайной популярности бега.

Вперёд в прошлое. Экскурс в историю организации отделов уголовного розыска.

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