Выходные в Перми пройдут без осадков

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По прогнозу Гидрометцентра России, ближайшие выходные 15 и 16 сентября в Перми будут пасмурные, но пройдут без осадков.

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье температура в городе составит около +7° Среднесуточная температура днём в субботу +17°, в воскресенье +18°. Ожидается попеременно восточный и западный ветер со скоростью не более 4 м.с.

Относительно тёплые для сентября выходные на следующей неделе сменятся незначительным похолоданием и дождями.

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