В Перми почтили память погибших при крушении Boeing 737

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Сегодня в Пермском крае вспоминают пассажиров, погибших при крушении Boeing 737 в Перми. Неравнодушные пермяки и родственники погибших собрались у мемориала. Накануне память погибших почтил губернатор Пермского края Максим Решетников.

К десятой годовщине трагедии в Перми провели реставрацию мемориального комплекса. К памятной дате на месте крушения был установлен новый мемориал из шести гранитных стел с портретами всех погибших, эскиз которого выбирали их родственники. Работы по созданию единого мемориального комплекса и его благоустройства продолжатся и в будущем.

Напомним, катастрофа Boeing 737 в Перми произошла 14 сентября 2008 года. Авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал регулярный пассажирский рейс SU821 по маршруту Москва — Пермь. При заходе на посадку, не долетев приблизительно 11 километров до пермского аэропорта Большое Савино, лайнер рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 82 пассажира и 6 членов экипажа.