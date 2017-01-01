В минстрое усомнились в законности строительства гостиницы квартирного типа на Садовом

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В Перми состоялось совместное заседание Общероссийского народного фронта и регионального минстроя по поводу законности строительства гостиницы квартирного типа по ул. Макаренко, 19в (микрорайон Садовый).

По мнению чиновников минстроя, такие строения относятся к категории нежилых помещений коммерческого использования, проживать в них можно только временно, а регистрация запрещена. Это значит, что при банкротстве застройщика у жильцов могут возникнуть проблемы с получением страховки.

По информации минстроя, в крае пока зарегистрировано одно такое здание — на Макаренко, 19в. При этом юрист НКО «Пермский Фонд содействия ТСЖ», член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Станислав Шестаков, принимавший участие в совещании, считает, что к постройкам такого типа можно отнести также апартаменты «Меланж» на ул. Куйбышева.

Станислав Шестаков, юрист:

— Моё мнение — ситуация точно такая же, как со строительством многоквартирного жилья на участках для индивидуальной постройки. Это фактически самострои. Скорее всего, покупатели «клюют» на невысокие цены, не задумываясь о проблемах, которые могут возникнуть. В частности, на Макаренко запроектирована гостиница на 450 квартир-номеров. При этом она не обеспечена социальной инфраструктурой. Даже элементарно проехать там почти невозможно.

По словам Шестакова, минстрой мониторит ситуацию. Отметим, что строительство объекта на ул. Макаренко, 19 в еще не началось, идёт подготовка строительной площадки.