Забронировать квартиру в Перми можно через мобильное приложение

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Российская компания «Талан» представила обновленное мобильное приложение для клиентов. Теперь стартовый экран приложения загружается быстрее, поэтому пользоваться им стало еще удобнее.

С помощью мобильного приложения вы сможете получить полную информацию о строящихся жилых комплексах: изучить инфраструктуру, подобрать подходящую планировку квартиры, посмотреть актуальные цены.

Забронировать квартиру и отследить статус бронирования теперь также можно онлайн, без звонков и визитов в офис продаж. Чтобы держать вас в курсе важных событий, мы разработали раздел специальных акций и мероприятий. Теперь вы будете вовремя узнавать о выгодных предложениях и получать приглашения на «Дни открытой стройки».

Еще одна полезная функция приложения — отправка презентации с подробной информацией о вашем будущем доме одним кликом. Вы оцените, насколько это удобно, когда захотите показать свою будущую квартиру родителям, которые живут в другом городе, или мужу, находящемуся в командировке.

Приятная новость для тех, кто еще раздумывает, скачивать приложение или нет. Только до конца сентября забронируйте квартиру через мобильное приложение и получи приятный бонус от "Талан" - скидку 0,5% от цены в прайсе.

Скачайте мобильное приложение в App Store или Google Play.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»