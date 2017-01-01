Забронировать квартиру в Перми можно через мобильное приложение

Плюсануть
Поделиться
Мобильное приложение Талан

Российская компания «Талан» представила обновленное мобильное приложение для клиентов. Теперь стартовый экран приложения загружается быстрее, поэтому пользоваться им стало еще удобнее.

С помощью мобильного приложения вы сможете получить полную информацию о строящихся жилых комплексах: изучить инфраструктуру, подобрать подходящую планировку квартиры, посмотреть актуальные цены.

Забронировать квартиру и отследить статус бронирования теперь также можно онлайн, без звонков и визитов в офис продаж. Чтобы держать вас в курсе важных событий, мы разработали раздел специальных акций и мероприятий. Теперь вы будете вовремя узнавать о выгодных предложениях и получать приглашения на «Дни открытой стройки».

Еще одна полезная функция приложения — отправка презентации с подробной информацией о вашем будущем доме одним кликом. Вы оцените, насколько это удобно, когда захотите показать свою будущую квартиру родителям, которые живут в другом городе, или мужу, находящемуся в командировке.

Приятная новость для тех, кто еще раздумывает, скачивать приложение или нет. Только до конца сентября забронируйте квартиру через мобильное приложение и получи приятный бонус от "Талан" - скидку 0,5% от цены в прайсе.

Скачайте мобильное приложение в App Store или Google Play.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

жилищное строительство экономика и бизнес Талан