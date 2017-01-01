Молодёжный портал Прикамья разработает пермская компания «Студия «Реактив» добилась пересмотра результатов торгов и отклонения заявки конкурента

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Фото: Константин Долгановский

В прошлом месяце министерство образования Пермского края подвело итоги открытого конкурса на создание «Молодёжного портала Пермского края». Как ранее сообщал «Новый компаньон», на нём будут размещены статьи о построении карьеры, успешных людях, о получении государственного финансирования и другая полезная информация. По мнению властей, этот портал должен помочь формированию «молодёжного коммьюнити» региона.

Тогда победителем конкурса признали ООО «РуНетСофт» (Санкт-Петербург). Общество согласилось выполнить работы за 839 тыс. руб. при начальной цене 1 млн 204 тыс. руб.

В конце августа участник торгов, получивший второе место — ООО «Студия «Реактив» (Пермь) — подал жалобу в антимонопольную службу. Компания утверждала, что протокол рассмотрения и оценки заявок не содержит информацию об имеющихся у участников закупки сертификатов. Кроме того, там не указаны документы, подтверждающие опыт оказания услуг. В итоге специалисты УФАС пришли к выводу, что в действиях конкурсной комиссии нет нарушения положений Закона о закупках. Жалобу признали необоснованной.

Однако, в ходе рассмотрения жалобы представитель «Студии «Реактив» заявил, что конкурсная комиссия не правомерно засчитала сертификаты «1С-Битрикс» , представленные ООО «РуНетСофт», как соответствующие требованиям. Заявитель предположил, что на самом деле эти сертификаты сотрудникам «Рунетсофт» не выдавали, и компания представила недостоверную информацию. УФАС направило в адрес «1С-Битрикс» соответствующий запрос. В результате сертификатов с таким номерами в базе данных «1С-Битрикс» не оказалось, итоги торгов отменили, а заявку ООО «РуНетСофт» отклонили из-за предоставления недостоверной информации.

Новым победителем стало ООО «Студия «Реактив». Общество выполнит работы за 1 млн 200 тыс. руб.