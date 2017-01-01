В Пермском крае появится информационный портал для молодёжи
По мнению краевых властей, этот портал поможет сформировать «молодёжное коммьюнити» региона
Сегодня, 20 июля, Министерство образования Пермского края объявило конкурс на создание информационной системы «Молодёжный портал Пермского края». Начальная цена контракта составляет 1 млн 204 тыс. рублей.
Как указано в техническом задании, целью закупки является создание «молодёжного коммьюнити» Прикамья. В числе требований, которые предъявляются к информационной системе — обязательное наличие тематических рубрик, таких как:
«Траектории» — статьи о профессиональной подготовке, стажировке, построении карьеры;
«Истории успеха» — статьи об успешных людях, добившихся своей цели;
«ИТ-парк» — статьи об ИТ-специалистах и компаниях;
«Как это сделано?» — статьи о современном производстве и трудоустройстве;
«Стартапы» — статьи пермских акселераторов, фондов, технопарков, независимых стартапов;
«Лекторий» — статьи о лекциях, мастер-классах, экскурсиях, тревел-встреч и т.п.;
«Гранты и конкурсы» — статьи о получении государственного финансирования и ресурсов;
«Чем я могу помочь» — обзор общественных инициатив, конкурсов, благотворительных акций;
«Люди» — статьи о личном опыте;
«Прожекты» — статьи о развитии Перми и Пермского края
«Рекомендовано» — статьи известных людей о своих любимых местах в городе;
«Лайфхаки» — полезные советы;
«Грамотность» — статьи на тему финансов, медицины, законов.
На разработку портала и тестирование работы системы даётся не более 105 календарных дней с момента подписания Государственного контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа. Провести оценку поступивших заявок планируют 21 августа.
Напомним, в июне губернатор Пермского края Максим Решетников, общаясь с молодыми пермяками в «Лето Парке», подчеркнул, что целью краевых властей является создание условий для самореализации людей. «Нужно сделать так, чтобы им хотелось продолжить своё развитие, реализацию проектов в Пермском крае», — отметил тогда глава региона.