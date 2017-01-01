В Пермском крае появится информационный портал для молодёжи По мнению краевых властей, этот портал поможет сформировать «молодёжное коммьюнити» региона

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Федосеев

Сегодня, 20 июля, Министерство образования Пермского края объявило конкурс на создание информационной системы «Молодёжный портал Пермского края». Начальная цена контракта составляет 1 млн 204 тыс. рублей.

Как указано в техническом задании, целью закупки является создание «молодёжного коммьюнити» Прикамья. В числе требований, которые предъявляются к информационной системе — обязательное наличие тематических рубрик, таких как:

«Траектории» — статьи о профессиональной подготовке, стажировке, построении карьеры;

«Истории успеха» — статьи об успешных людях, добившихся своей цели;

«ИТ-парк» — статьи об ИТ-специалистах и компаниях;

«Как это сделано?» — статьи о современном производстве и трудоустройстве;

«Стартапы» — статьи пермских акселераторов, фондов, технопарков, независимых стартапов;

«Лекторий» — статьи о лекциях, мастер-классах, экскурсиях, тревел-встреч и т.п.;

«Гранты и конкурсы» — статьи о получении государственного финансирования и ресурсов;

«Чем я могу помочь» — обзор общественных инициатив, конкурсов, благотворительных акций;

«Люди» — статьи о личном опыте;

«Прожекты» — статьи о развитии Перми и Пермского края

«Рекомендовано» — статьи известных людей о своих любимых местах в городе;

«Лайфхаки» — полезные советы;

«Грамотность» — статьи на тему финансов, медицины, законов.

На разработку портала и тестирование работы системы даётся не более 105 календарных дней с момента подписания Государственного контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа. Провести оценку поступивших заявок планируют 21 августа.

Напомним, в июне губернатор Пермского края Максим Решетников, общаясь с молодыми пермяками в «Лето Парке», подчеркнул, что целью краевых властей является создание условий для самореализации людей. «Нужно сделать так, чтобы им хотелось продолжить своё развитие, реализацию проектов в Пермском крае», — отметил тогда глава региона.