Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите людей предпенсионного возраста

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Андрей Исаев

Фото: Константин Долгановский

В четверг, 13 сентября, депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении законопроект о защите людей предпенсионного возраста, предложенный президентом России Владимиром Путиным.

Законопроект предполагает установление уголовной ответственности заа необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста. Он призван изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста. Об этом в ходе рассмотрения законопроекта заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы сегодня рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные Президентом изменения в Уголовный кодекс», — отметил Исаев.

По словам парламентария, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены. «Данный законопроект превращает дискриминацию работника по возрасту в преступление», — подчеркнул Исаев.

Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная — применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях». «Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», — подчеркнул он.

Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес нa рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приеме нa работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»