Начался судебный процесс над экс-министром спорта Прикамья Павлом Ляхом Он отказывается признать свою вину, заявлено 80 свидетелей

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Павел Лях

Фото: Дмитрий Енцов

В Ленинском районном суде Перми начался процесс над бывшим министром спорта Пермского края Павлом Ляхом. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году.

Экс-министру зачитали обвинительное заключение. Павел Лях отказался признать вину. В деле 27 томов. В суд планируется вызвать порядка 80 свидетелей.

По делу проходят ещё трое обвиняемых — бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство» — фирму-подрядчика работ по стадиону. Второй — руководил ООО «А-Старт», которое поставляло щебень и песок для работ по реконструкции объекта.

Ещё один эпизод по превышению полномочий связан с выделением средств на проведение спортивных сборов на чайковской базе «Раздолье». Организацией сбора занималась коммерческая организация. По версии следствия, база не была включена в реестр минспорта, значит, никаких официальных сборов там проводить было нельзя. При этом руководство базы и Лях находятся в приятельских отношениях.

Защита экс-министра заявила, что следствием не исследованы вопросы о разграничении полномочий в рамках минспорта, а также разграничение функций между различными министерствами — минфином, минспорта, минзакупок и другими.

Напомним, уголовное дело против Ляха возбудили в 2016 году после проверки контрольно-счётной палаты. Её результаты показали, что работы по реконструкции стадиона были выполнены на 45,5 млн руб, тогда как их реальная сумма составляла 13,8 млн руб. Сначала Павла Ляха задержали, но впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а после на подписку о невыезде.

Предварительное заседание по делу прошло 3 сентября. На нём обвиняемым было отказано в прекращении уголовного дела.