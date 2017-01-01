В БК «Парма» подписали трёхкратного чемпиона Латвии

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Ряды пермского баскетбольного клуба «Парма» пополнил 36-летний атакующий защитник Янис Блумс (191 см, 86 кг). В пресс-службе клуба пояснили, что контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Блумс имеет несколько значимых титулов. В частности, он трёхкратный чемпион Латвии, обладатель Кубка Греции, чемпион Казахстана, Балтийской лиги. Кроме того, Блумс обладает двумя индивидуальными наградами — лучший латвийский игрок Единой лиги ВТБ 2014 года и участник Матча всех звёзд 2017 года.

Кроме того, на этой неделе выбран капитан «Пармы», им стал Константин Буланов.

