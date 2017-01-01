Экс-председатель ТСЖ осуждён за хищение 1,6 млн рублей

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В Перми осудили бывшего председателя правления ТСЖ «Вильямся, 37б», сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что мужчина, являясь председателем правления ТСЖ, воспользовался некомпетентностью чего членов, и похитил 1,6 млн руб. в период 2012-2013 годов. Располагая финансовыми документами организации, он снимал денежные средства с банковского счета ТСЖ путем заполнения ордеров чековой книжки, дающей ему полное право на обналичивание денег. Похищенные средства он тратил на свои нужды. Эти факты вскрылись в ходе прокурорской проверки, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, а также наличия у подсудимого непогашенной судимости за аналогичное преступление, приговорил виновного к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 204 тыс. руб.Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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