На дороге «Полазна-Чусовой» завершаются работы по ресайклингу

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В министерстве транспорта Пермского края рассказали о технологии ресайклинга, которая применяется при ремонте дороги «Полазна-Чусовой».

Холодный ресайклинг — метод ремонта, предусматривающий глубокое фрезерование слоев дорожного покрытия и основания холодным способом и повторное использование полученного материала при устройстве новой дорожной одежды с добавкой щебня, песка, цемента и воды. Их перемешивают прыямо на дороге, распределяют и уплотняют.

Машины для ресайклинга были разработаны несколько лет назад путем модернизации дорожных фрез и машин для стабилизации грунта. Поскольку ресайклеры предназначены специально для реконструкции дорожных одежд на большую глубину за один проход, они представляют собой крупные мощные машины на гусеничном или колесном шасси с высокой проходимостью.

Краевое Управление автомобильных дорог в 2018 году объявило торги по выбору подрядчика на выполнение работ по ресайклингу на автодороге Полазна-Чусовой на участке от 52,5 км до 65 км, общей протяженностью 12,5 км.

Дорога имеет проезжую часть шириной 7-8 м, две полосы движения автотранспорта. При обследовании дороги весной 2018 года зафиксировано неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части: ямочность, продольные и поперечные трещины, выбоины, не обеспечен поверхностный водоотвод.

Подрядчик, с которым по итогам торгов был заключен договор, ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ», по условиям технического задания должен был провести фрезерование (разрушение) существующего поверхностного слоя асфальта без его вывозки, восстановить асфальтобетонное покрытие методом холодного ресайклинга, уложить выравнивающий слой, после чего провести работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Как объясняют специалисты дорожной отрасли, ресайклинг позволяет сократить время работ почти вдвое, что является, пожалуй, основным преимуществом технологии. Кроме того, преимущество применения технологии ресайклинга в том, что отфрезерованный материал не нужно складировать, вывозить, нести затраты на хранение. Весь материал после переработки в ресайклере используется при ремонте.

Сейчас подрядчик завершает работы, скоро на проезжую часть нанесут дорожную разметку.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края