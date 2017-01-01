Флейтист из «Властелина колец» даст мастер-класс в Перми

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Гарет Маклернон

Фото: Пермская краевая филармония

Краевая филармония приглашает на VIII сессию Образовательного центра Юрия Башмета в Перми.

Занятия пройдут с 13 по 15 сентября по классам фортепиано, флейты и саксофона.

Мастер-классы проведут:

— Гарет МакЛернон (флейта, Великобритания) — знаменитый ирландский флейтист, талантливый композитор, аранжировщик и выдающийся педагог, солист Heritage Orchestra (Лондон). Он много путешествует и ведёт разнообразную, творческую и невероятно интересную музыкальную карьеру. На счету Гарета большое число авторитетных наград, среди которых премия имени Яна Флеминга от Благотворительного фонда музыки и премия музыкального фонда Countess of Munster. Его мастер-классы очень востребованы и регулярно проходят по всему миру, в том числе и в России. В июне 2013 года он занял позицию профессора по классу флейты в международной музыкальной академии им. Юрия Башмета в Самаре, после чего его уроки и сольные концерты состоялись во многих городах России, в том числе совсем недавно и в Москве, в Московском флейтовом центре.

Флейта Гарета звучала во многих постановках лондонских театров Вест-Энда, таких как «Мисс Сайгон», «Король лев», «Волшебник страны Оз», «Красивая игра», «Злая», «Властелин колец», и «Любовь не умрёт никогда».

Гарет МакЛернон играет на золотой 14К флейте #54321 производства Wm. S. Haynes Co и является артистом этого бренда.

— Леонид Друтин (саксофон, Москва) — преподаватель , руководитель отдела духовых и ударных инструментов, член художественного совета Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат многих престижных всероссийских и международных конкурсов в Бельгии, Франции, Украине. Министерством культуры РФ отмечен государственным наградным знаком «За достижения культуре».

Занятия МакЛернона и Друтина пройдут в административном здании Пермской краевой филармонии (ул. Советская, 69).

— Сергей Главатских (фортепиано, Москва) — лауреат международных конкурсов, солист Московской академической филармонии, доцент Московской государственной консерватории, преподаватель специального класса музыкального исполнительства в Московском государственном училище им. Шопена.

Его уроки состоятся в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии (ул. Ленина, 51б).

Чтобы стать участником мастер-классов необходимо до 12 сентября оформить заявку на бланке учреждения и отправить на muz.gostin@mail.ru (текстовый файл WORD, форма размещена на сайте филармонии) с указанием возможного времени участия.

После получения заявок составляется график проведения мастер-классов. В случае получения большого количества заявок, список активных участников мастер-классов может быть ограничен.

График прослушиваний будет опубликован на сайте Пермской краевой филармонии.

До начала мастер-классов участникам необходимо предоставить оригинал заявки с подписью и печатью, оригинал согласия на участие (для участников до 18 лет заполняется родителем) и копию документа, удостоверяющего личность. Для слушателей — посещение мастер-классов свободное.

Источник — пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

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