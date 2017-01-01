Стартовали осенние события Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» Программа реализуется на средства президентского гранта

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Пермь-36. Предыстория: ИТК № 6,1942—1972 гг.

Фото: Дмитрий Окунцев

Впервые большой цикл событий, приуроченных к Дню памяти жертв политических репрессий, прошёл в Перми год назад. Нынче Гражданские сезоны проходят с особым размахом благодаря президентскому гранту, полученному Пермским отделением Международного общества «Мемориал» — инициатора проведения события, к которому в этом году присоединились другие НКО, а также государственные учреждения. «Пермские дни памяти» соответствуют смыслам и основным положениям Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утверждённой распоряжением правительства РФ, и должны стать весомым вкладом в её воплощение в жизнь.

Хотя отдельные события в рамках сезонов проходят с марта, основной цикл — это осень, с сентября по ноябрь. Главная дата — 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, когда по традиции состоится траурный митинг у памятника жертвам репрессий на Егошихинском кладбище. Для Перми этот особенный день: именно в пермских лагерях, а также в лагерях Мордовии 30 октября 1974 года прошла первая согласованная акция неповиновения. С тех пор этот день стал Днём политзаключённого и отмечался в политлагерях ежегодно, а в 1991 году дата был избрана для государственного Дня памяти жертв политических репрессий.

Фото: Дмитрий Окунцев

Авторы проекта пермских Гражданских сезонов уверены, что национальная, как и региональная история не нуждается ни в восхвалении, ни в принижении. Здесь важна правда, которую надо знать, чтобы не повторить ошибок прошлого. К сожалению, российское общество в целом, несмотря на сотни публикаций по этой теме, ещё недостаточно чётко представляет опасности, которые несёт в себе тоталитаризм. Поэтому только активная память о жертвах репрессий и последовательная просветительская работа в этой области сможет предостеречь от выбора некоторых опасных путей общественного развития.

Увековечение памяти жертв политических репрессий должно стать не только законодательной, но и моральной нормой общества, осознанной личной позицией россиян. Гражданские сезоны «Пермские дни памяти» как раз и пытаются решить эти задачи. Они предполагают кооперацию самых разных по жанру публичных мероприятий, посвящённых отечественной истории, которые не могут оставить людей равнодушными.

Об этом говорилось на открытии «Пермских дней памяти», которое состоялось 12 сентября. Там же прошла презентация монографии кандидата исторических наук Леонида Обухова «Пермь-36. Предыстория: ИТК № 6,1942—1972 гг.». Это научная работа, посвящённая первым годам истории исправительно-трудовой колонии, будущей политзоны «Пермь-36».

Леонид Обухов

Фото: Дмитрий Окунцев

Кандидат исторических наук Леонид Обухов — директор по науке общественного музея «Пермь-36», много лет он посвятил изучению истории этого места, а книгу написал только сейчас. На презентации его спросили: так ли актуальная сегодня эта работа? Ведь общественного музея уже нет, мало кто знает, что происходит сегодня в бывшей политзоне... На это Обухов вместе со своим коллегой Виктором Шмыровым, создателем музея «Пермь-36», иронично высказался в том смысле, что сейчас, когда их «освободили из лагеря», наконец-то дошли руки для систематизации собранного материала и написания текстов.

В сравнительно небольшой книге показана история исправительно-трудовой колонии № 6, функционировавшей в Прикамье с 1942 до 1972 года. С одной стороны, это была типичная колония сталинского ГУЛАГа, каких в стране насчитывались сотни, с другой стороны, история этой колонии уникальна. После смерти Сталина она была перепрофилирована для содержания работников правоохранительных органов, суда, прокуратуры, администрации лагерей. В 1972 году на базе ИТК № 6 был организован один из самых известных не только в нашей стране, но и за рубежом лагерей для политических заключённых, получивший название в диссидентских кругах «Пермь-36».

Исследование Леонида Обухова снимает многие вопросы, которые ранее считались непонятными или смутными: о составе «спецконтингета» лагеря, о наличии политзаключенных, условиях их быта, труда и др.

Источниками при написании книги явились материалы Пермского Государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ), Государственного архива Пермского края (ГАПК), а также архива Информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. Любопытно, что очень богатый материал дали... протоколы партсобраний среди сотрудников колонии, которые хранятся в ПермГАСПИ.



В книге есть приложение, в котором приведены во многом уникальные документы, в частности, приказ об организации лесопромышленной ИТК № 6, приказ о ликвидации «Учреждения УТ-389/6» и организации на его базе «Учреждения УТ-389/36» и другие.

Внешний вид монографии радует стильным и узнаваемым дизайном: как и другие издания АНО «Пермь-36», прежде всего, сборник «Топография террора», книгу оформил художник Олег Трушников.

Леонид Обухов

Фото: Дмитрий Окунцев

Преподаватель высшей школы экономики, кандидат философских наук Алексей Каменских, говоря на презентации о книге, которую он уже успел прочесть, сказал, что она «дышит исследовательским потом». По словам Каменских, текст книги — очень плотный, в нём нет «воды» и почти нет эмоций, но каждый факт передаёт напряжение истории.

Монография издана небольшим тиражом — 1000 экземпляров. Предполагается её бесплатное распространение — через вузы, библиотечную и музейную сеть, научные центры, общественные организации. Как минимум треть тиража будет распространена среди активных участников Гражданских сезонов «Пермские дни памяти». Электронная версия книги будет опубликована на сайте Пермского «Мемориала».

Фото: Дмитрий Окунцев

Впереди — основные события «Пермских дней памяти».

В конце сентября состоится премьера иммерсивного спектакля «Зона голоса. Пермь 1937», поставленного режиссёром Марком Букиным и саунд-режиссёром Андреем Платоновым по специально написанной пьесы Ксении Гашевой. Зрители — они же участники действия — пройдут по местам массового террора в Перми под руководством голосов из прошлого, звучащих в наушниках.

В рамках сезонов будет показано несколько выставок. В Центре городской культуры разместится выставка «1968 — год, который потряс мир», созданная под кураторством Виктора Шмырова: баррикады в Париже и танки на улицах Праги, многотысячные студенческие демонстрации, марши за гражданские права и марши мира, несоразмерно злобная реакция властей и все же конечная победа; и выставка «За вашу и нашу свободу», куратор и автор выставки — Адам Градилек («Институт изучения тоталитарных режимов». Чехия). На открытии последней 21 октября будет показан документальный фильм о советской диссидентке Наталье Горбаневской «Я не героиня».

Ещё одна выставка — «Зафиксируй память» — откроется в Музее современного искусства PERMM. Это музейная версия однодневной выставки, состоявшейся 10 августа у памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и ставшей итогом работы международного волонтёрского лагеря «Fix the memory», организованного пермским обществом «Мемориал» и немецкой благотворительной организацией «Акция искупления — служба делу мира». Во время работы лагеря команда из четырнадцати волонтёров из России, Германии, Польши и Великобритании пыталась переосмыслить воспоминания людей, пострадавших от репрессий в советское время, и рассказать их личные истории через создание арт-объектов.

В программе сезонов — несколько творческих встреч. Специально для встречи с мемориальцами, бывшими репрессированными, а также всеми любителями литературы приедет писательница Людмила Улицкая. Поэт, литературовед, бывший диссидент и узник «Перми-36» Михаил Мейлах проведёт поэтический вечер «В круге Бродского».

Участие в «Пермских днях памяти» примут театры: в театре «Сцена-Молот» состоится специальный показ спектакля #конституция.рф, а Пермский театр оперы и балета подготовил концерт хора MusicAeterna, состоящий из произведений духовной музыки XVIII — XXI веков.

Концерт «Александр Галич: сможешь выйти на площадь?» посвящается 100-летию со дня рождения и 50-летию со дня первого публичного выступления Александра Галича. Исполнитель — Максим Кривошеев (Москва).

В программе Гражданских сезонов — большой блок научных и научно-популярных событий. 100-летию начала Гражданской войны и принятию декрета о «Красном терроре» посвящается публичная лекция руководителя Научно-информационного центра общества «Мемориал» (г. Санкт-Петербург) Ирины Флиге «Некрополь террора: проблемы и перспективы исследования».

Лекцию «Художник и тоталитарные режимы: искушение, менеджмент и наказание» прочитает руководитель научного отдела музея PERMM Галина Янковская.

Модератором открытой дискуссии «СССР — 1968: что помешало российской Весне?» станет Александр Даниэль, правозащитник, член правления Международного общества «Мемориал».

В Высшей школе экономики пройдёт научная студенческая конференция «Тоталитаризм: история, память, практики сопротивления», посвящённая 30-летнему юбилею Пермского отделения Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».

Полная программа, даты и время начала событий Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» — на сайте www.civilseasons.com.