Судебные приставы за долги арестовали внедорожник пермского депутата

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности в размере почти 4 млн рублей в пользу физического лица и кредитных организаций.

В ходе работы по производству приставам удалось установить, что должником является депутат Пермской городской думы по округу №20 — Дмитрий Фёдоров.

Чтобы принудительно взыскать задолженность, приставы вынесли постановления об обращении взыскания на расчетные счета должника, его зарплату и другие доходы. Кроме этого, описали и арестовали принадлежащую депутату машину Toyota Rav4.

После этого народный избранник выплатил часть долга — 700 тыс. руб. Приставы продолжают работу по взысканию оставшейся части.