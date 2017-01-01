Первый этап реконструкции дороги «Березники-Соликамск» завершат досрочно

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Об этом рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «СК Химспецстрой» Игорь Балуев. По его словам, после завершения работ дорога станет шире и безопаснее: «После реконструкции дороги на ней появится разделительная полоса «Нью-джерси» и по две полосы движения в каждом направлении. Работы идут с опережением графика, планируем до конца этого года все работы закончить».

Он сообщил это в ходе инспекции губернатора Пермского края Максима Решетникова на объекте. Напомним, работы начаты весной 2017 года, общая длина реконструируемого участка составляет 4,1 км.

По словам строителей, интенсивность транспортного сообщения между Березниками и Соликамском составляет порядка 20 тысяч машин в сутки, поэтому расширение пропускной способности дороги — вопрос актуальный как для жителей, так и для промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла.

Всю дорогу между двумя городами предполагается реконструировать до 2022 года в пять этапов. Сейчас уже началось проектирование 2-5 этапов. Строительные работы по следующему этапу реконструкции будут начаты в 2019 году, ориентировочная стоимость 2 этапа составляет 3,6 млрд рублей.

Помимо этого, предполагается, что в этом году в краевую собственность будет переведен еще один участок дороги — участок ул. Мичурина от отворота на пос. Чашкино до автодороги «Обход г. Соликамска». Это позволит соединить всю магистраль в единую сеть автодорог регионального значения.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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