На Чусовском мосту завершены ночные ремонтные работы

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Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Сегодня ночью движение по Чусовскому мосту было закрыто для автотранспорта.

За это время подрядчик залил подготовленное место специальной безусадочной бетонной смесью. Её преимущества в высокой прочности и стойкости к воздействию агрессивных сред. Подвижность смеси позволяет проводить укладку без виброуплотнения. Она не содержит растворителей и других веществ, опасных для здоровья. Смесь увеличивает несущую способность конструкции.

Потребуется некоторое время для набора прочности ремонтного состава, после чего подрядчик уложит гидроизоляцию и щебеночно-мастичную асфальтобетонную (ЩМА) смесь. На этом ремонтные работы завершаться, и движение по Чусовскому мосту будет полностью восстановлено. Сейчас оно осуществляется в реверсивном порядке.