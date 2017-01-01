Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 14 сентября

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Ни рыба, ни мясо? Журналисты газеты задались вопросом, можно ли в Перми купить качественные мясо и рыбу вне крупных торговых сетей.

Дорога сквозь город. Краевые власти приступят к строительству дороги от улицы строителей до площади Гайдара уже в этом году.

Пойдём гулять? В 2018 году в Прикамье благоустроят более 500 дворов и общественных пространств.

Марафон — победа над собой. Около 7,2 тыс. бегунов приняли участие во втором Пермском международном марафоне.

Роман Залесинский: Главное — пассажиры, а не выручка. Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми рассказывает о новой маршрутной сети.

Дерзать! Бороться! Побеждать! В Перми 11 сентября состоялось открытие нового межшкольного стадиона гимназии №1.

Здравое предложение. У пермяков чаще всего выявляют болезни эндокринной системы и сердечно-сосудистые заболевания.

Когда долг не просто слово. В Перми отметили героический поступок пермских спасателей.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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