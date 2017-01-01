Ключевые события, яркие личности В Пермском театре оперы и балета открылась выставка, посвящённая истории пермского балета

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Выставка подготовлена совместными усилиями театра и Государственного архива Пермского края в рамках договора о сотрудничестве, только что подписанного директором театра Андреем Борисовым и директором архива Игорем Киреевым. Борисов был предшественником Киреева — возглавлял архив до него, и, видимо, прошлое не отпускает: интерес к историческим документам и их публикации у руководителя театра сохраняется.

Фото: Марина Дмитриева

Передвижная выставка, смонтированная на 10 виниловых баннерах, посвящена ключевым событиям в истории пермского балета — от строительства первого в Перми каменного здания театра до сегодняшнего дня. В каждой из 10 глав этой истории есть уникальные документы и потрясающие фото. Так, многие впервые увидят лица архитектора — автора первого каменного театра и многих других важных зданий в Перми Рудольфа Карвовского и первого руководителя театра Александра Монковского, погибшего в годы Большого террора, а портретов Екатерины Гейденрейх, создательницы пермской балетной школы, — целая галерея. Легендарная балерина на этих фото показана реальным, уже пожилым человеком, не совсем напоминающим её широко известный портрет работы Зинаиды Серебряковой.

Ещё более удивительные открытия приносит тщательное изучение документов, факсимиле которых находятся на баннерах. Есть, например, список меценатов, пожертвовавших деньги на строительство театра: имя, а в соседней графе — сумма. Есть лагерная карточка Екатерины Гейденрейх, которая оказалась в наших краях, как известно, не по своей воле.

Выставка в равной мере уделяет внимание и театру, и хореографическому училищу. По словам Игоря Киреева, её создатели постарались вспомнить все ключевые моменты в истории театра и все ключевые фигуры этой истории. Отдельные баннеры посвящены эвакуации в Молотов артистов Ленинградского театра им. Кирова: здесь есть и фото, и рукописные воспоминания, и газетные вырезки; реконструкции здания театра в 1957 году — труппа в это время гостила на сцене ДК им. Свердлова; «золотому веку пермского балета», связанному с именами балетмейстера Николая Боярчикова, педагога Людмилы Сахаровой, балерины Надежды Павловой.

Выставка передвижная, и в дальнейшем планируется разместить её в Пермском хореографическом училище, где 17 декабря пройдёт большой семинар балетных школ России. Пока же можно увидеть её в фойе театрального бель­этажа.

В ближайшее время в театре состоится ещё одно событие, посвящённое истории пермского балета: будет презентован альбом «Пермский балет в фотографиях Юрия Силина».