Сергей Богуславский стал президентом БК «Парма»

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Депутат Пермской городской думы Сергей Богуславский стал президентом баскетбольного клуба «Парма», сообщает «Коммерсант-Прикамье». Возглавлявший клуб ранее Александр Башминов останется исполнительным директором и сосредоточится на спортивных вопросах.

По информации издания, новый президент призван усилить коммерческую составляющую клуба. При этом есть версия, что перестановки в топ-менеджменте произошли по инициативе краевых властей с целью усилить контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых «Парме».