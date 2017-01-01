В выходные Свердловский район частично останется без воды

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Как сообщили в «Новогор-Прикамье», в ближайшие выходные с 9.30 15 сентября до 9.30 16 сентября из-за ремонта отключат водовод «Пивзаводской». В результате часть Свердловского района Перми останется без воды на этот период. Еще в ряде микрорайонов ожидаются перебои подачи воды.

Без воды останутся:

ул. Героев Хасана от ул. Чкалова до границы с Пермским районом;

ул. Бродовский тракт;

ул. Центральная Ферма;

м/р. Владимирский;

м/р. Фролы, Ферма;

Пониженное давление в период максимального водопотребления ожидается:

м/р Южный;

м/р Юбилейный;

м/р Крохалева;

м/р Октябрьский;

квартал, ограниченный ул. Старцева — Бульвар Гагарина — Ушинского — Пушкарская;

Дополнительная информация по телефону 068 или 2100-680.

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