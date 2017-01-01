В выходные Свердловский район частично останется без воды
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Как сообщили в «Новогор-Прикамье», в ближайшие выходные с 9.30 15 сентября до 9.30 16 сентября из-за ремонта отключат водовод «Пивзаводской». В результате часть Свердловского района Перми останется без воды на этот период. Еще в ряде микрорайонов ожидаются перебои подачи воды.
Без воды останутся:
ул. Героев Хасана от ул. Чкалова до границы с Пермским районом;
ул. Бродовский тракт;
ул. Центральная Ферма;
м/р. Владимирский;
м/р. Фролы, Ферма;
Пониженное давление в период максимального водопотребления ожидается:
м/р Южный;
м/р Юбилейный;
м/р Крохалева;
м/р Октябрьский;
квартал, ограниченный ул. Старцева — Бульвар Гагарина — Ушинского — Пушкарская;
Дополнительная информация по телефону 068 или 2100-680.
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