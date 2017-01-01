В четырёх муниципалитетах края досрочно справились с благоустройством дворов

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Об этом стало известно на заседании краевого правительства 12 сентября, посвященном реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

По информации Региональной службы по тарифам, несмотря на то, что срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в крае 15 октября, в ЗАТО Звёздном, Черепушке, Чусовом и Березовском районе все работы уже завершены.

В своем докладе заместитель председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальёв рассказал, что работы полностью завершены в 169 дворах края, еще в 222 — прододжаются. «Сейчас мы стремимся комплексно подходить к вопросам благоустройства, ведем синхронизацию программы «Формирование комфортной городской среды» с муниципальными программами и другими региональными проектами, — отметил Антон Удальев. — Таким образом, жители сразу решают важные для них вопросы по благоустройству общественного пространства и созданию более комфортных условий для жизни и отдыха».

Напомним, программа по благоустройству городов и поселений в Пермском крае стартовала в феврале 2017 года. Она рассчитана на пять лет. В 2018 году будет благоустроено 550 объектов, в том числе 443 двора,

101 общественная территория и 6 парков.

В прошлом году благоустроили 520 дворов, 80 общественных территорий и 5 парков — всего 605 объектов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора