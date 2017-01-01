Нытвенских чиновников могут наказать за некачественное жильё для детей-сирот

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Прокуратура Нытвенского района возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и (или) здоровья потребителей). Дело возбуждено в связи с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию жилого дома для детей-сирот. Поводом стали многочисленные нарушения, обнаруженные в ходе прокурорской проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в июле 2017 года в собственность Нытвенского района Прикамья передали дом по адресу Нытва, проспект Ленина, 48, построенный для детей сирот. В дальнейшем в него предполагалось заселить нуждающихся граждан.

Между тем, несмотря на то, что ответственные чиновники обязаны были контролировать использование этих жилых помещений, оплачивать коммунальные услуги и содержание общедомового имущества, этого не делалось.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в июле 2017 года, в собственность Нытвенского муниципального района был передан построенный дом по адресу: пр. Ленина, 48, г. Нытва, с дальнейшим заселением нуждающихся граждан по договорам специализированного найма.

Между тем, несмотря на вверенные чиновникам полномочия по контролю использования жилых помещений, оплаты коммунальных услуг и содержанию общедомового имущества в многоквартирном жилом доме, данный объект был оставлен без внимания.

В частности, в нарушение требований закона, обязательства собственника взяла на себя администрация Нытвы. Проверки объекта выявили признаков аварийности конструктивных элементов здания — сквозные трещины, отслоение штукатурки, разрушение ограждающих конструкций кровли. При этом администрация муниципального района бездействовала, не предъявляя к застройщику требований по устранению недостатков в рамках гарантийного обслуживания.

По итогам прокурорской проверки главам администраций Нытвы и Нытвенского района внесены представления. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц. Также к дисциплинарной ответственности привлечён заместитель главы администрации Нытвенского района.