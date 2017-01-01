Владимир Нелюбин отказался признать свою вину в суде Рассмотрение уголовного дела продолжится 19 сентября

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Владимир Нелюбин

Фото: Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми 12 сентября начался процесс по делу о хищении денежных средств «Экопромбанка». Перед началом заседания обвиняемый, бывший председатель наблюдательного совета банка Владимир Нелюбин заявил, что не считает себя виновным ни по одному из эпизодов уголовного дела.

Владимир Нелюбин, экс-председатель наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» :

— Я думаю, что те доводы, которые будут приводиться мною, суд примет во внимание. Какой смысл мне воровать деньги в собственном банке, в котором я был акционером? Тем более, что касается первого эпизода — часть кредита мною была погашена. По другому эпизоду — хищения денег с продажи квартиры скажу, что на тот период времени банк уже не имел права проводить платежи. Как та транзакция прошла, я не знаю. Сегодня деньги, которые получили компании, участвовавшие в сделке, также лежат на международных счетах «Экопромбанка», доступа у меня к ним нет.

Отметим, что судебное заседание закончилось едва начавшись. Представитель одной из потерпевших сторон — Агентства по страхованию вкладов — ходатайствовал суд о переносе заседания, чтобы более подробно ознакомиться с материалами дела.

Напомним, Владимир Нелюбин обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен в составе группы лиц совершил хищение безналичных денежных средств со счетов ОАО «Экопромбанк». На тот момент Владимир Нелюбин являлся председателем наблюдательного совета банка. Кроме того, в 2014 году Нелюбин якобы похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счёт в ОАО АКБ «Экопромбанк». По версии следствия, обвиняемый ввёл коммерсанта в заблуждение, заключив с ним предварительный договор на приобретение квартиры, однако исполнять свои обязательства не собирался. Максимальное наказание, предусмотренное по совокупности данного вида преступлений — 15 лет лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 19 сентября.