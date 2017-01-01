УФАС выдало предупреждение краевой ИГЖН за препятствия работе пермских управляющих компаний

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермское УФАС России выдало предупреждение Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН), сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стало обращение двух пермских управляющих компаний — ООО «Управляющая компания «ЭКВО» и ООО «Управляющая компания «ТехКомфорт». Организации хотели внести в свои лицензии и единый реестр, который ведёт ИГЖН, информацию о том, что в их управлении появились новые дома. Решение о присоединении к управляющим компаниям приняли жильцы этих домов на общедомовом собрании.

Однако, инспекция отклонила их заявки, ссылаясь на то, что в протоколах общих собраний жильцов не указан ИНН выбранной управляющей компании. В ИГЖН объяснили, что из-за этого невозможно установить, с какой именно организацией заклаются договоры — УК с таким названием в Пермском крае несколько.

«Также при рассмотрении жалоб был принят во внимание тот факт, что ранее в ИГЖН от этих управляющих компаний уже были представлены аналогичные протоколы общих собраний собственников, и при этом инспекция принимала решение о внесении в Реестр, не запрашивая ИНН. Действия ИГЖН в данном случае имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства», — пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Теперь инспекции предстоит устранить нарушения до 27 сентября: отозвать отказы и повторно рассмотреть заявления о внесении управляющихся компаний в реестр.