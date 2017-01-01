Игорь Вагин возглавил совет пермского отделения «Ассоциации юристов России»

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Игорь Вагин

Фото: Константин Долгановский

В Перми состоялось Общее собрание Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», на котором были подведены итоги деятельности за предыдущие периоды, а также избрано новое руководство.

Новым председателем Совета пермского отделения избран Игорь Вагин — председатель Избирательной комиссии Пермского края. Он сменил на этом посту Яну Дорофееву, заместителя руководителя Администрации губернатора Пермского края, которая вошла в Совет регионального отделения. Кроме того, в Совет избраны Александр Плаксин, и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю; Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края; Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике краевого Законодательного Собрания и Павел Яковлев, президент Адвокатской палаты Пермского края и другие практикующие юристы Прикамья.

Должность исполнительного директора Пермского регионального отделения «Ассоциации юристов России» занял заместитель генерального директора по правовым вопросам — начальник Департамента правового обеспечения компании «Лукойл-Пермь» Игорь Мухин.

Игорь Вагин, председатель Совета пермского отделения «Ассоциации юристов России»:

— У нас три масштабные задачи. Первое — оказание бесплатной юридической помощи для социально незащищенных категорий граждан. Второе — повышение престижа юридических специальностей и оказание содействия в трудоустройстве молодых специалистов. И, наконец, третье — формирование конструктивной дискуссионной площадки между практикующими юристами и научным сообществом для выработки правильных подходов к реализации действующего законодательства по общественно значимым вопросам в нашем регионе и нашей стране.