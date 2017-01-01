В Музее пермских древностей отметят День рождения мамонта

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В субботу, 15 сентября Музей пермских древностей отпразднует День рождения знаменитого пермского мамонта. Десятки лет он остаётся одним из самых любимых пермяками экспонатов, и является «визитной карточкой» музея.

В связи с праздником в музее состоятся интерактивные сессии «Трогонтериевый слон». На них пермякам объяснят, чем отличались степной и шерстистый мамонт, покажут кости трогонтериевого слона в натуральную величину, расскажут о экспедициях Пермского краеведческого музея, который нашёл его скелет, и многое другое.

Напомним, пермский мамонт был найден весной 1927 года в Верещагинском районе. Обнаружили древнего обитателя Земли дети. Они играли на берегу реки и приняли бивни мамонта за корни деревьев. Даже пытались их пилить, но не смогли. В течение лета были проведены раскопки под руководством геолога Екатерины Пермяковой, а в сентябре 1927 года кости скелета мамонта были доставлены в Пермь. Общий вес находки составил порядка 20 пудов — более 320 кг.

С некоторых пор в Музее пермских древностей появился еще один еще мамонт — степной. Он же — трогонтериевый слон, с которым пермяки «знакомы» с 2010 года. В музее сообщили, что пермский мамонт рад соседству со слоном, и в свой день рождения 15 сентября приглашает узнать о своем «двоюродном дедушке».

Интерактивные сессии на выставке «Трогонтериевый слон» состоятся 15 сентября в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00.

Справки: (342) 212-56-57.

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