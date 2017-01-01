В Пермском районе начали установку камер на новом комплексе фотовидеофиксации

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Напомним, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» образовалась экономия денежных средств. Это позволило включить в перечень дополнительные объекты.

Один из них — комплекс фотовидеофиксации, который по многочисленным просьбам жителей будет установлен в деревне Нестюково в Пермском районе. Автолюбители, сокращая маршрут, совершают объезд федеральной трассы по дорогам деревни, создавая аварийную ситуацию на дороге, не соблюдая правил дорожного движения.

Подрядчик — ООО «СитиПлан» — выполнил все подготовительные работы, оборудовал площадку, установил опоры для комплекса, приступил к установке видеокамер.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить автоматизированную выгрузку зафиксированных материалов нарушений ПДД с комплекса на указанный сервер, обеспечить автоматизированную выгрузку фотоматериалов всех зафиксированных государственных регистрационных номеров транспортных средств, прошедших через зоны контроля комплекса, на сервер.

Источник — пресс-служба администрации губернатора