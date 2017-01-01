В Березниках подвели итоги летнего туристического слёта молодёжи

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«Чуртан» - команда «Азота»

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

г. Березники, Пермский край, Россия — 12 сентября 2018 года.

На летнем туристском слете — 2018 среди молодёжи города Березники команда «Азота» — «Чуртан» — стала первой.

Мероприятие прошло 8 сентября на туристической поляне поселка Огурдино. Восемь команд от предприятий и организаций города прошли восемь различных этапов. Техника пешеходного туризма со специальным снаряжением, водная гонка на катамаране, туристическое шоу-состязание, конкурс туристско-бытовых навыков, художественная самодеятельность, конкурс «Патриоты туризма», конкурс блюд «Пермская кухня», фотоконкурс «Самый лучший день». В итоге команда «Чуртан», в состав которой вошли представители Совета активной молодежи филиала «Азота» «Лига лидеров», получила дипломы за первые места в трех испытаниях: техника пешеходного туризма, водная гонка и конкурс туристско-бытовых навыков. В общем зачете азотчики заняли первое место.

«Чуртан» - команда «Азота»

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Павел Шестаков, оператор ДПУ в химическом производстве производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Наша команда изначально была настроена на победу. В городских турслётах мы участвуем ежегодно. При этом постоянно развиваемся и повышаем свои туристические навыки, потому что без саморазвития не будет хороших результатов. И самое главное — иметь позитивный настрой, ведь это, в первую очередь, игра, от нее нужно получать удовольствие.

Азотчики второй год подряд становятся победителями летнего туристического слета. Традиционно молодежь участвует в различных городских состязаниях как спортивных, так и творческих и интеллектуальных. Практически во всех мероприятиях представители филиала «Азота» занимают призовые места.

«Чуртан» - команда «Азота»

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Роман Бонаджо, главный судья летнего туристского слёта среди молодежи города Березники — 2018:

— Команда «Азота» всегда в лидерах. Её плюс — слаженность участников: есть и сильные спортсмены, и опытные туристы, и творческие люди. Считаю, что на азотчиков стоит равняться, это достойные представители молодежи нашего города.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»





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