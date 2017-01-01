В Прикамье представили нового начальника краевого управления Минюста РФ Ведомству под руководством Ирины Дядичевой предстоит заняться вопросами регистрации Уставов новых городских округов

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Приказом Минюста России от 11 сентября Ирина Дядичева была назначена новым руководителем управления министерства юстиции по Пермскому краю.

Сегодня, 12 сентября, на заседании краевого правительства губернатор Максим Решетников официально представил Ирину Дядичеву в качестве нового начальника Управления Минюста России по Пермскому краю. Глава региона сообщил, что Ирина Дядичева, работая в управлении Минюста, прошла путь от специалиста до руководителя, поэтому сомневаться в её компетенции и профессионализме не приходится. Также Максим Решетников отметил, что сейчас краевому управлению Минюста предстоит заняться вопросами, связанными с регистрацией Уставов новых городских округов. «Это очень важное направление деятельности, поэтому надо сразу правильно формировать муниципальную власть и их полномочия», — пояснил губернатор.

Ирина Дядичева в 2002 году окончила Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция», после чего поступила на государственную гражданскую службу в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу. С 2004 она работала в Управлении Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. В 2008 году Ирина Дядичева трудоустроилась в Управлении Министерства юстиции РФ по Пермскому краю. С мая 2011 занимала должность заместителя начальника отдела по делам некоммерческих организаций, а в марте 2014 года была назначена на должность заместителя начальника управления.

На сайте краевого ведомства сообщается, что Юлия Андрианова, которая исполняла обязанности начальника управления с декабря 2017 года, возглавит отдел по работе с некоммерческими организациями.