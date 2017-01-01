Краевой минстрой выявил нарушения в действиях администрации и думы Перми «Это приводит к критическим последствиям в виде разрушения архитектурного облика Перми»

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Краевое министерство строительства провело внеплановую проверку соблюдения градостроительной деятельности Пермской городской думой и администрацией Перми. В результате зафиксировано 15 нарушений, допущенных думой, и шесть — администрацией.

Ранее региональная общественная организация «Гражданское участие» обратилась в минстрой как орган, осуществляющий госконтроль за соблюдением муниципалитетами градзаконодательства, с просьбой провести проверку и анализ Генплана и Правил землепользования и застройки Перми, а также дать оценку соответствия основных градорегулирующих документов действующему федеральному и региональному законодательству.

В результате проверка выявила нарушения со стороны представителей городской администрации и Пермской городской думы в процедурах принятия решений об изменении этажности и плотности застройки. То есть, например, на участках в центре города, где высота здания должна была составлять не более 20 м (шесть этажей), городской думой изменялась этажность домов на 54 м (дом по адресу ул. Осинская, 13), 75 м (ул. Екатерининская, 72), 94 м (ул. Луначарского, 97).

Уплотнялась застройка в разрез положениям Генерального плана Перми без должной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также нарушались сроки проведения публичных слушаний. То есть граждан лишали возможности обсуждать и принимать решения относительно параметров новой застройки. Изменялись параметры зданий, которые разыгрывались на городских конкурсах на минимальных финансовых условиях, что в результате приводило к ущербу для городского бюджета.

Ведомствам выданы предписания для устранения нарушений.

Сергей Максимов, директор Пермской региональной общественной организации «Гражданское участие»:

— Генеральный план Перми, Правила землепользования и застройки являются стратегическими документами градостроительного развития нашего города. И в то же время мы видим сплошные противоречия между этими документами, с федеральным и региональным законодательством, техническими регламентами и, главное, прямое расхождение с фактическим строительством на территории города. Это приводит к самым критическим последствиям в виде разрушения архитектурного облика Перми, его привлекательности, но самое главное — к ущемлению права граждан на комфортные условия проживания.