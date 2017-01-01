Подрядчик начал подготовку к «спрямлению» шоссе Космонавтов

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Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края заключило договор на выполнение работ по реконструкции шоссе Космонавтов с ООО «Асфальтобетонный завод №1». Подрядчик приступил к геодезическим работам.

Напомним, итоги открытого конкурса на реконструкцию участка дороги от Мулянки до пермского аэропорта подвели в конце августа. Победителю ООО «Асфальтобетонный завод №1», предстоит выполнить работы в срок до 31 июля 2019 года. Цена контракта составила 289 млн руб.

Отметим, что трассу собираются «выпрямить» за счёт внутренних газонов и небольшого изъятия земель. Реконструкция разворотных участков позволит двигаться по трассе со скоростью до 90 км/ч и 40-60 км/ч около аэропорта. Сами «искривления» дороги появились на шоссе Космонавтов при реконструкции 2014-2015 годов, стоившей порядка 2 млрд руб. После открытия дороги её новый облик вызвал критику со стороны автомобилистов и экспертного сообщества.

Всего в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных метров мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники-Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе Перми, обходе Куеды, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка.

Источник — пресс-служба администрации губернатора