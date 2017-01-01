Назначен новый начальник краевого управления Минюста РФ

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По информации интернет-издания ura.ru, новым начальником Управления министерства юстиции России по Пермскому краю назначена Ирина Дядичева. Сегодня она будет представлена в новой должности во время заседания краевого правительства. Сообщается, что и.о. начальника управления Юлия Андрианова (ранее работала в службе судебных приставов и региональном комитете ЗАГСа) возглавит отдел по работе с некоммерческими организациями.

Ирина Дядичева работает в управлении минюста с 2008 года. В марте 2014 года она была назначена заместителем начальника управления.