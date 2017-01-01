В Перми открыли «Спираль времени»

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В центре Перми у офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» установлен уникальный арт-объект «Спираль времени».

11 сентября в Перми на ул. Ленина возле офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в рамках празднования Дня нефтяника, прошла презентация арт-объекта «Спираль времени». Это символичный объект, главный лейтмотив которого — время. Теперь пройти по пути от самых истоков Пермского периода и звериного стиля до наших дней может любой желающий, оказавшись внутри пространства спирали.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Осуществить идею «телепортации» и связи времен помогли минские специалисты. Всего за три месяца они разработали эскиз и установили нестандартные конструкции. Сложность инженерного решения заключается в том, что металлический каркас спиралевидной формы состоит из 7 арок и 21 составной части, каждая из которых сварена из труб, нарезанных лазером на итальянском станке с программным управлением для максимальной точности стыковки деталей. Внутри каркаса протянуто 370 метров светодиодного профиля и заложено 30 световых программ, которыми можно управлять дистанционно. Аналогов проекта «Спираль времени» пока нет нигде в России

«За последние несколько лет нефтяники вкладывали день¬ги в ремонт и строительство детских садов и школ. Помогли начать реконструкцию Дворца им. Солдатова. Благоустроенная пешеходная зона на ул. Ленина — это еще один пример социально ответственного бизнеса», — сказал на презентации Дмитрий Самойлов, глава Перми.

«Всегда подходим к украшению объектов с учётом богатых исторических и культурных традиций региона. Эту работу продолжим и в следующем году, который будет юбилейным для нашей отрасли, мы отметим 90-летие Пермской нефти. Это значимое событие не только для нефтяников ЛУКОЙЛа, но всего Пермского края. Целая эпоха, виток времени, сотни социальных объектов, инвестиционных проектов, преобразований, благодаря которым менялся облик региона», — отметил Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»