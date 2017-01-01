В Перми открывается Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» За неделю будет показано около 160 фильмов

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Фото: Алёна Ужегова

Восемнадцатый фестиваль «Флаэртинана» пройдёт с 14 по 20 сентября. Все основные события будут сосредоточены в киноцентре «Премьер», лишь церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Студенческом доме культуры ПГНИУ.

Оргкомитет получил 839 заявок из более чем 20 стран (Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Канада, Франция, Бельгия, Финляндия, Испания, Россия, США, Беларусь, Македония, Словения и др.). В рамках фестиваля состоится шесть мировых, шесть международных и 17 российских премьер. Председатель жюри международного конкурса Майкл Коллинз представит международную премьеру — недавно номинированную на «Эмми» картину «Скоро рассвет».

Среди членов жюри и конкурсантов много иностранцев. «В том маленьком мире, где живём мы, кинодокументалисты, всё хорошо», — прокомментировал эту ситуацию президент фестиваля Павел Печёнкин на пресс-конференции, предваряющей событие. По его словам, фестивалю активно помогают и посольство США, а пермская армянская диаспора.

На «Флаэртиане» покажут фестивальные хиты, уже полюбившиеся зрителям других стран.

Среди них лучший документальный фильм по версии нью-йорского фестиваля Tribeca «Бобби Джин» Эльвиры Линд (США) и побывавшая на киносмотрах в Амстердаме, Хельсинки, Триесте, Биарицце, Гётеборге, Люксембурге, Загребе и Кракове картина «За пределом» Марты Прус (Польша).

В главном, международном конкурсе — 14 картин, среди них две российских. Программный директор фестиваля Алина Стабровская особо отмечает фильм «Одинокая битва Томаса Рида» — этакий ирландский «Левиафан», фильм о столкновении человека и гигантской корпорации, претендующей на его землю. По увлекательности, по словам Стабровской, это настоящий детектив. Жемчужиной конкурса программный директор называет британско-турецко-голландский фильм «Далёкое созвездие», состоящий из жизненных историй обитателей дома престарелых.

В российском конкурсе — тоже 14 фильмов.

Среди них — фильм пермского режиссёра Ольги Аверкиевой «Вырваться» о трёх юных обитателях психоневрологического интерната, которые получили шанс вырваться и начать новую жизнь.

Не в первый раз Ольга Аверкиева работает в сотрудничестве с фондом «Дедморозим».

Третий конкурс — студенческий — проходит всего в четвёртый раз, и впервые на него поступило более 100 заявок. Юные участники снимают фильмы о себе, своих друзьях, родителях, и лишь один фильм — «Миссия» — рассказывает о том, как российский волонтёр отправляется в Африку с гуманитарной миссией.

Множество событий — во внеконкурсной программе: фильмы членов жюри, программы фестивалей-партнёров DOK.fest Munich (Германия), Ji.hlava (Чехия), Millenium (Бельгия), а также ретроспектива Свердловской киностудии, юбилейная ретроспектива фильмов Бориса Караджева, ретроспектива фильмов Армена Хачатряна (Армения).

Говоря о тематике фильмов этого года, Алина Стабровская упомянула, что «Флаэртиана» верна себе и по традиции делает подарки пермским балетоманам и любителям театра. Первым адресована конкурсная картина «Бобби Джин» — о танцовщице, которая покидает «раскрученную» труппу Охада Наарина и отправляется в рискованный путь — реализацию собственных творческих проектов. Фильм «Лишний билет» будет показан в программе бельгийского фестиваля «Миллениум»; в нём речь идёт о женщине, которая каждый день ходит в театр и, если билетов в продаже нет, она пытается купить лишний билет.

Ещё одна сквозная тема этого года — природа и человек.

В рамках фестиваля состоится пермская премьера уже нашумевшего фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни», снятого пермским режиссёром Ириной Журавлёвой. Ещё одна премьера — «Древности Пермского края. Оханский слон» — фильм, посвящённый раскопкам трогонтериевого слона Пермским краеведческим музеем.

Откроется фестиваль тоже фильмом о природе — эстонская картина «Хрупкий мир» получила гран-при на фестивале «Человек и природа».

В этом году на «Флаэртиане» пройдёт второй тренинг и питчинг «Флаэртиана-форум», где режиссёры и продюсеры из Москвы и Европы, в том числе президент бельгийского фестиваля Millenium Любомир Георгиев, художественный руководитель Международного фестиваля документального кино в Люсса Кристоф Постик, редактор-консультант Дирекции документального кино Первого канала Елена Молочкова помогут начинающим режиссёрам правильно презентовать свой фильм и оценят проекты будущих работ уже известных авторов.

Среди участников питчинга — пермский режиссёр Алексей Романов с проектом фильма о Теодоре Курентзисе «Принцип страсти».

Названия фильмов-победителей станут известны на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдёт 20 сентября в студенческом дворце культуры ПГНИУ.

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