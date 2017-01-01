Долги по зарплате в крае уменьшились почти вдвое

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По данным, министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, на 1 сентября объем долгов по зарплате в регионе снизился на 49% по отношению к предыдущему месяцу. Сегодня сумма долга состаляет 21,1 млн руб.

Как пояснили в министерстве, снижение задолженности стало возможным благодаря совместным действиям, предпринятым региональными властями, контрольно-надзорными и правоохранительными органами, органами местного самоуправления и руководством организаций-должников.

Кроме того, в Пермском крае снизился производственный и тяжёлый травматизм. По данным Государственной инспекции труда, за 8 месяцев текущего года в организациях Пермского края зарегистрировано на 32% меньше случаев со смертельным исходом, чем за аналогичный период 2017 года. Производственный травматизм с тяжелым исходом снизился на 7%.

Напомним, по итогам первого полугодия травматизм на региональных предприятиях сократился на 13,7%.

Источник — пресс-служба администрации губернатора