Отремонтированная дорога «Полазна-Чусовой» прошла приёмку

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Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Ранее дорога попала в перечень подлежащих ремонту в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик ООО «Дортехинжиниринг» согласился выполнить ремонтные работы за 88,3 млн руб.

В результате отремонтировали 12,5 км дороги: отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слой асльфата, укрепили обочины щебнем, восстановили заездные карманы и остановки, отремонтировали бордюры в селе Успенка.

Отметим, дорога Полазна-Чусовой имеет важное значение для жителей края: она связывает Пермь с Чусовым, Губахой, а также с Кизеловским промышленным узлом.