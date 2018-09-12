Застройщик предложил пермякам обменять старую квартиру на новую

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Фото: пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

12 сентября самый удачный день для того, чтобы поменять Вашу квартиру на новую, в самом центре Перми

Обмен старой квартиры на новую* — отличный способ покупки квартиры в новом жилом комплексе «Доминант»**. На продажу квартиры собственными силами, поиск покупателя, показы, оформление документов уходит много времени и сил. Весь процесс покупки с помощью программы «Trade-in» занимает от 2 до 7 дней. Уже несколько десятков семей приняли участие в программе зачета своей жилплощади в обмен на новую.

TRADE-IN*** от компании «Талан»:

— Выкупаем Вашу квартиру по рыночной стоимости;

— гарантируем юридическую чистоту сделки;

— сделаем скидку до 300 000 р. на новую квартиру.

Запишитесь на консультацию прямо сейчас по тел. (342) 299-99-33!

Ждем Вас на мероприятии 12 сентября с 9.00 до 19.00 в офисе компании «Талан» на ул. Революции, 21 а.

Посмотреть приглашение

* Застройщик и организатор акции — ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Акция действительна на ограниченное количество квартир в строящемся многоквартирном доме со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Луначарского, 99 в квартале 134 Ленинского района г. Перми. В период акции предоставляется скидка 2% на жилые помещения при оплате вторичным жильем при бронировании 12.09.2018-13.09.2018 г. и заключении Договора участия в долевом строительстве до 30.09.2018 г. от стоимости квартиры при 100% оплате и при оплате в рассрочку. Предложение ограниченно наличием квартир у Застройщика. Застройщик имеет право продлить действие акции. Не является публичной офертой. Проектная декларация и подробные условия акции на сайте талан.рф и по тел. (342) 299-99-33.

** Проектная декларация на сайте доминант-талан.рф. Застройщик ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

***Торговля

Источник - пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»