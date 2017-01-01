В Перми детям могут запретить находиться на не оборудованных пляжах Сейчас детям до 16 лет можно там находится только в дневное время и с родителями

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Фото: Ирина Молокотина

В Перми собираются ужесточить правила нахождения детей на не оборудованных пляжах. Администрация города опубликовала проект постановления «О внесении изменений в перечни мест на территории Пермского городского округа, нахождение детей в которых не допускается».

Мэрия собирается запретить несовершеннолетним находиться в местах неорганизованного отдыха на открытых водоёмах. Власти считают, что это может причинить вред их здоровью, а также физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Таким образом, не оборудованные пляжи могут встать в один ряд с такими объектами, как пивные бары, крыши, чердаки, подвали, строительные площадки, свалки и секс-шопы. Собственники таких объектов обязаны вешать табличку о запрете нахождения там детей до 18 лет, и в случае обнаружения последних — связаться с их родителями по телефону или лично. В другом случае, собственники объектов должны проинформировать органы внутренних дел об обнаружении и нахождении несовершеннолетнего в запрещённом месте. Таким образом, родителям детей, которых правоохранительные органы обнаружат на не оборудованных пляжах, может грозить административная ответственность.

Сейчас детям младше 16 лет разрешено находиться на необорудованных пляжах с 6 утра до 22-23 вечера в сопровождении родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Такие правила установлены для общественных мест. Например, им должны следовать в магазинах, кинотеатрах, стадионах, парках, ресторанах, кафе, на улицах, остановках, вокзалах, кладбищах и рынках.

Проект постановления администрации проходит независимую антикоррупционную и общественную экспертизы. Их планируется завершить до 17 и 20 сентября. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Юрий Губин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю:

— В этом году за купальный сезон в крае погибло 63 человека, из них — семеро детей. По решению правительства края и администрации Перми в следующем году увеличат количество организованных пляжей. Поэтому хотелось бы настоятельно рекомендовать людям купаться только в организованных местах, где дежурят спасатели, обученные для оказания помощи людям на воде. Ведь за последнее десятилетие на организованных местах массового отдыха у воды в крае не утонуло ни одного человека.