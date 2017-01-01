Следующий «Тотальный диктант» пройдёт в апреле 2019 года

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Следующий «Тотальный диктант» пройдёт 13 апреля 2019 года, сообщили организаторы акции. Он станет уже шестнадцатым по счёту. Ожидается, что в нём примут участие 200 тыс. человек по всей стране.

В Перми будет организовано 60 точек, где жители смогут написать диктант по русскому языку. Среди них — библиотеки, школы, музеи и театры. Точное количество и расположение мест для диктанта сообщат позже.

При этом у пермяков есть возможность как следует подготовиться . С 8 сентября на официальном сайте проекта totaldict.ru стартовал третий поток онлайн-курса «Никогда не пиши «ни когда». Он включает в себя подготовку по 28 темам, распределённым на четыре модуля, и охватывает весь комплекс правил грамотного письма.

Кроме того, скоро начнётся подача заявок на звание «Столицы Тотального диктанта». А в октябре-ноябре откроется голосование за города-номинанты на сайте проекта. Напомним, что в 2018 году столицей Тотального диктанта стал Владивосток. Именно туда отправилась автор текста Гузель Яхина, чтобы лично продиктовать его жителям приморской столицы. Пермь тоже претендовала на эту роль, но заняла лишь пятое место. В этом году автор тоже поедет в новую столицу диктанта. Кто именно примет эстафету от Гузель Яхиной, станет известно осенью.

Напомним, в пятнадцатом Тотальном диктанте, прошедшем в апреле 2018 года, приняли участие почти 3 тыс. пермяков, включая губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Тотальный диктант — общероссийская акция, в рамках которой все желающие пишут диктант по-русскому языку. Автором текста и диктаторами — людьми, кто читает текст пишущим, становятся известные деятели культуры и искусства.