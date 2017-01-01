«Мегафон» представил новый тариф-конструктор для корпоративных клиентов

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Почему менеджерам, руководителям и специалистам необходимо проводить разное время наедине с гаджетом?

Встречи, совещания, разъезды, дедлайны, отчеты, письма коллег, запросы клиентов и начальник, требующий результатов, — жизнь офисных сотрудников нелегка. Кажется, чтобы все успевать, обитателям «оупен-спейсов» нужно работать 24/7. Но откуда тогда в Google 12,8 миллионов ответов на вопрос: «Чем заняться на работе?».

По трудовому законодательству «длительность работы за компьютером без перерыва может быть не более двух часов». Значит, таймауты не только нужны, но и полагаются по закону. Но вот чего пока точно нигде не прописано — сколько времени сотрудник может проводить в смартфоне. Компании оплачивают или компенсируют корпоративную связь, но часто не могут сказать, сколько часов/минут разговаривают их работники или качают в интернете.

Телеком-эксперты проанализировали мобильное поведение более чем миллиона корпоративных абонентов. Оказывается, количество звонков и интернет-аппетиты прямо пропорциональны занимаемой должности. Из чего состоит усредненный рабочий день на каждой из карьерных ступеней? Действительно ли мобильные запросы соответствуют месту на карьерной лестнице?

Изучаем по видео: https://www.youtube.com/watch?v=FlJED-7ezcQ

Сотрудники квалификации «специалист» проводят со смартфоном в 3 раза меньше времени, чем остальные обитатели офисов. Но, независимо от сферы деятельности, они признаются, что все чаще используют на работе Whats App и Viber, чтобы быстро решить вопросы. Уже общепринято создавать в мессенджерах чаты внутри отделов.

Не менее популярна в рабочее время и электронная почта. Учтите: полученные по e-mail сообщения, переписку и документы часто признают юридически значимыми. Для специалистов, а также сотрудников, часто работающих вне офиса, менеджеров и руководителей «МегаФон» ввел безлимит на почту и мессенджеры в новых тарифах «Управляй!».

https://youtu.be/fawizo6PyWM

По данным экспертов Rabota.ru, 51% опрошенных россиян готовы трудиться удаленно, а еще 20% могут работать дома пару дней в неделю, чтобы не расслабляться и не начать халтурить. Впрочем, в мобильном общении «халтуры» не предвидится: те, кто работают на «удаленке» — «мобильные совы» — звонков, встреч и переговоров, как правило, больше со второй половины дня.

Работникам вне офиса эксперты советуют заранее наметить окна для перерыва, чтобы вовсе не скатиться в 24-часовой отдых. Например, провести напряженную презентацию проекта по видеосвязи и после — наградить себя серфингом по ленте. А вот загружать или скачивать презентации, документы для подрядчиков можно сколько угодно и когда угодно. «МегаФон» установил безлимит и на «облака» Яндекс.Диск, iCloud или Облако Mail.ru.

https://youtu.be/nGwx6_jvTEM

Кому-то удобнее общаться с клиентами и сотрудниками по телефону, другим — написать sms, а третьим — отправить аудиосообщение. Но опытный менеджер решает вопросы в мессенджерах. По данным AT Consulting, большинство компаний используют видеозвонок как основной канал коммуникаций с клиентами и коллегами из других регионов, да и экономия на командировках выходит приличная.

Или, к примеру, нужно позвонить руководителю в Прагу, а разговор может затянуться — тогда интернета нужно, да побольше. Ситуаций много — поэтому теперь соотношение гигабайты/минуты можно менять, главное — что абонплата при этом не меняется.

А, для тех, у кого по графику много выездных встреч с клиентами — связисты ввели безлимит и на онлайн-карты.

https://www.youtube.com/watch?v=XgiEOnAG4Fk

Если вы — специалист, а распорядок дня у вас больше напоминает руководительский — это повод серьезно поговорить с начальником. Если разъезды и командировки за пределы страны все же неминуемы — не страшно: «МегаФон» обнулил входящие звонки в Европе (для менеджеров и руководителей).

А вообще, человек выбирает тариф, а не тариф человека — уверены специалисты оператора, поэтому на сайте можно выбрать нужное количество минут для звонков, гигабайт для интернета и SIM-карт для работников, а в конце месяца «МегаФон» вернет компании 7% кэшбэк от суммы расходов за прошлый месяц.

«В результате масштабного исследования мобильного поведения более чем миллиона корпоративных абонентов, мы создали самый продвинутый на рынке тариф-конструктор «Управляй!». Предлагаем корпоративным клиентам единую географию услуг — звонки, sms и мобильный интернет по России, а также полный комплекс новых сервисов, которые помогут эффективному развитию бизнеса тех, кто выбирает «МегаФон», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

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